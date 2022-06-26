القبض على شخص ظهر في فيديو مخل بالآداب العامة في السعودية

المصدر: البيان

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قبضت شرطة منطقة الرياض في السعودية، على شخص ظهر فيديو يتضمن محتوى من شأنه المساس بالآداب العامة.

وصرّح المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض بأنه إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في شبكات التواصل الاجتماعي المتضمن محتوى من شأنه المساس بالآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة وفيه تعدٍ على حقوق الطفل، فقد جرى تحديد هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو، وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقه، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.