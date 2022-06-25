إمام مسجد القبلتين بالمدينة المنورة الشيخ "محمد القارئ" في ذمة الله

المصدر: البيان

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توفي، اليوم السبت، إمام مسجد القبلتين بالمدينة المنورة الشيخ محمد خليل عبدالرحمن القارئ، المكلف بصلاة التراويح في المسجد النبوي الشريف.

ويعد الشيخ محمود بن خليل القارئ، أحد أشهر الدعاة والشيوخ، ولد في المدينة المنورة، وتعلم في مدارسها.

يُذكر أن والده الشيخ المرحوم خليل القارئ، شيخ أئمة الحرمين الشريفين.