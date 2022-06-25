ماتت بفستان الفرح.. وفاة عروس شابة أثناء توقيعها على عقد قرانها في مصر

المصدر: البيان

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تحولت فرحة أسرة مصرية بزفاف ابنتهم إلى لحظات مأساوية لن تمحى من الذاكرة بسهولة، فبينما تعلو الابتسامة وجوه الجميع انتظاراً لتوقيعها على عقد القران وقعت الفاجعة بوفاة العروس العشرينية مرتدية فستان الفرح.

وأكد محسن كامل أبو احمد، يقيم بقرية البياض التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ في دلتا مصر، وشقيق العروس، أن شقيقته "بوسي"، العروس العشرينية لم تظهر أي علامات مرضية عليها، لكنها رحلت فجأة بإرادة الله.

وكشف عن لحظات تواجد شقيقته وسط الفتيات والسيدات خلال عقد القران والفرحة تغمرها مثل أي عروس، وكان في ذات الوقت يجرى التوقيع على قسيمة الزواج من العريس والشهود ومنه كوكيل العروس، وعندما طلب المأذون توقيعها دخل إليها ليطلبها وجد الابتسامة على وجهها، وعندما تحدث معها فوجئ بمفارقتها للحياة، وفقا لمصراوي.

وقال شقيق العروس إنه جرى نقلها إلى مستشفى دسوق العام، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين وفاتها بسكتة قلبية، وكأنها على موعد بزفافها في الجنة، ورغم حالة الحزن التي تسيطر على أفراد الأسرة لكنهم يحتسبونها عند الله شهيدة.

وأضاف أنه في اللحظات الأخيرة من وفاتها وعند وصول عريسها وقفت أمامه مبتسمة تنظر له بشدة والتقطت له صورة من هاتفها، وكأنها ابتسامة الوداع لعريسها الذي كانت تتعلق به.