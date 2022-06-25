العراق .. زوجة شابة تذبح زوجها أثناء نومه

المصدر: البيان

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أقدمت امرأة عراقية شابة "20 عاما" على ذبح زوجها بالسكين، وهو من نفس عمرها في ناحية المجد شمالي محافظة المثنى.

وكشف قائد شرطة المثنى، العميد فالح سيف، أن "التحقيق يجري الان في الحادث، وتم إيداع المرأة التوقيف"، من دون الادلاء بمزيد من التفاصيل حول الحادثة.

وكانت شرطة محافظة المثنى، قد كشفت عن إلقاء القبض على زوجة قتلت زوجها ذبحًا اثناء نومه.

وقال المنسق الاعلامي لشرطة المحافظة محمد الخفاجي ان "شرطة المثنى تمكنت من القاء القبض على زوجة قتلت زوجها بطريقة بشعة داخل منزلهما"، موضحاً أن "الزوجة قامت بذبح زوجها اثناءنومه بسبب خلافات عائلية"، وفقا لموقع بغداد اليوم.

واضاف أن "الشرطة وبعد ان وصلتها اخبار عن وجود حالة انتحار وصلت لمكان الحادث وحققت مع الزوجة والقت عليها القبض".

يذكر أن شرطة المثنى أصدرت بياناً بشأن الحادثة ذكرت فيه أن "مركز شرطة المجد التابع الى قسم شرطة قضاء الرميثة استخبر بوجود جثة شاب عشريني داخل دائرة الطبابة العدلية في مستشفى الحسين التعليمي في السماوة للشكوك الحاصلة في الجثة لكون الحادث جنائي".

وأوضح البيان أنه "تم تشكيل فريق عمل ومن خلال التعمق بالتحقيق تم الكشف عن الجريمة خلال ساعتين حيث ألقى القبض على زوجته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".

وكانت وزارة الداخلية العراقية، أعلنت نهاية العام الماضي 2021 عن البيانات والأرقام الختامية المتعلقة بالجرائم التي سجّلتها البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، إنّ "عدد الجرائم المُسجّلة في العام 2021 بلغت 1077 جريمة قتل، جرى اكتشاف 666 جريمة منها، أي بنسبة 61% وهي نسبة مقبولة وجيدة مقارنة بالسابق"، حسب قوله، مضيفاً أن "قضايا الشروع بالقتل بلغت خلال هذا العام 1646 قضية والمكتشف منها 907 أي بنسبة 55%".

في سنة 2020 بلغت حالات القتل العمد 1269 بينما في سنة 2021 بلغت 1077 حالة، أي قلت بنسبة 15%.

أغلب الجرائم المسجلة في العامين الماضيين 2020 و2021 ينفذها متعاطون للمخدرات، وفقاً للمتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا.