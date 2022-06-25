مفاعل نووي على القمر لاستكشاف المريخ

المصدر: (دبي - البيان)

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تخطط ناسا لتركيب مفاعل نووي على القمر للمساعدة في استكشاف سطحه وتمهيد الطريق لمهمات إلى المريخ وما بعده.

وأعلنت وكالة الفضاء مع إدارة الطاقة الأمريكية أنها اختارت ثلاثة مفاهيم تصميمية لنظام الطاقة النووية القمرية. ويمكن أن تكون المقترحات الثلاثة جاهزة للإطلاق على القمر من أجل عرض عملي بنهاية الوقت الحاضر.

وإذا نجحت، يمكن لمرفق الطاقة هذا أن يكون مفيداً لجهود استكشاف الفضاء المستقبلية تحت مظلة برنامج رحلات الفضاء آرتيميس. وبقيادة ناسا، الهدف الأساسي لآرتيميس هو تسهيل عودة البشر إلى القمر، مع الأهداف قصيرة المدى للوصول إلى القطب الجنوبي للقمر بحلول عام 2025.

وتشمل الأهداف طويلة المدى إنشاء وجود بشري مستدام على سطح القمر - والذي سيكون مصدر طاقة موثوق به لا يقدر بثمن.