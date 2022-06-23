جريمة نيرة أشرف تتكرر.. شاب يقتل آخر وسط الشارع في مصر

المصدر: البيان

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بعد مرور أقل من ثلاثة أيام على جريمة مقتل الطالبة نيرة أشرف أثناء خروجها من جامعة المنصورة بعد تأدية الامتحان على يد زميلها، في حادثة هزت الشارع المصري لبشاعتها وبعدها عما هو معروف عن الشعب المصري من طيبة وتسامح، تكررت الحادثة لكن بشكل مختلف هذه المرة.

فقد شهدت منطقة دار السلام في القاهرة جريمة بشعة حينما أقدم شاب على قتل آخر بالساطور بوسط الشارع في مشهد متشابه لحد كبير مع جريمة قتل الطالبة نيرة أمام جامعة المنصورة.

وفي التفاصيل، تلقى قسم شرطة دار السلام إخطارا من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بأحد شوارع منطقة دار السلام، وفقا لموقع البوابة المصري.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين نشوب مشاجرة بين شاب وآخر بسبب خلافات بينهما قام على إثرها المتهم بإحضار ساطور وانهال على المجني عليه حتى قتله.

ورصد مقطع فيديو مدته 52 ثانية الجريمة، حيث ظهر في الفيديو نشوب مشاجرة بين شاب وآخر قام على إثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه، ثم ذهب المتهم، وعاد مرة أخرى وأجهز على الضحية بالساطور حتى أرداه قتيلا وسط حضور عدد من الأشخاص.

ونجحت أجهزة الامن بالقاهرة في القبض على المتهم وجاري مناقشته للوقوف على ملابسات الواقعة.