مركبات ذاتية القيادة تستعين بـ«ذكرياتها» للسير مستقبلاً

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

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طور باحثون في جامعة كورنيل الأمريكية طريقة تقنية لمساعدة المركبات ذاتية القيادة على إنشاء «ذكريات» عن تجارب سابقة واستخدامها في القيادة مستقبلاً، خصوصاً أثناء ظروف الطقس الجوية السيئة عندما لا تستطيع السيارات الاعتماد بشكل آمن على مستشعراتها.ونقل موقع «نيوز واير» عن الباحثين قولهم إن السيارات التي تستخدم شبكات عصبية اصطناعية ليس لديها ذاكرة، وهي في رؤية ثابتة للعالم كأول مرة، بغض النظر عن عدد المرات التي قادت فيها طريقاً معيناً من قبل.

وتشكل تقنية «هندسايت» نهجاً يستخدم الشبكات العصبية لحساب أوصاف الكائنات أثناء مرور السيارة بقربها. ثم يضغط تلك الأوصاف التي يطلق عليها «سكواش» (التاريخ المتقطع المكاني الكمي) ويخزنها في خريطة افتراضية مثل «الذاكرة» المخزنة في دماغ بشري. وفي المرة التالية التي تعبر فيها السيارة ذاتية القيادة الموقع نفسه، يمكنها الاستعلام من قاعدة بيانات «سكواش» المحلي لكل نقطة على طول الطريق «وتذكر» ما تعلمته في المرة السابقة.