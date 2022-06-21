فرد أمن جامعة المنصورة يروي تفاصيل مروعة عن جريمة مقتل نيرة التي هزت مصر

المصدر: البيان

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سرد فرد أمن جامعة المنصورة الذي أمسك بالجاني الذي أزهق روح الطالبة نيرة تفاصيل مروعة عن الجريمة البشعة التي هزت مصر.



وقال إبراهيم العجرودي، فرد الأمن الإداري بجامعة المنصورة، والذي تمكن من ضبط المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف ومحاولة إنقاذها بأنه فوجئ بصرخات واستغاثة من الطالبات من أجل التدخل لفض مشاجرة طالب يعتدي بالضرب على طالبة، ليتوجه إلى مكان الحادث، والذي كان يبعد عنه حوالي 20 مترًا.

وأكد فرد الأمن بجامعة المنصورة،خلال تكريمه من قبل رئيس الجامعة اليوم إنه لم يكن يتخيل أن يرى جريمة بهذه البشاعة، ولكنه ركض تجاه المتهم الذي هدده من الاقتراب منه، لكنه لم يأبه ونجح في توقيفه، وشل حركته، وتمكن من طرحه أرضًا بمساعدة الأهالي، والإمساك بالسكين.

واضاف: "المتهم هددني وقال لي لو راجل ادخل عليّا، بس أنا مخفتش منه" وفق البوابة نيوز.

وأشار إلى أنه تحرك أول ما استنجدت به زملاء الطالبة، مؤكدا أن تدخله ساهم في عدم نجاح المتهم في فصل الرأس عن الجسد، لافتًا إلى أنه يتذكر المشهد المأساوي للجريمة، وأنه لا يغيب عن عقله وذهنه لأنه لم ير أبشع من تلك الجريمة.

كان زملاء الطالبة نيرة أشرف قد نظموا اليوم، حقل تأبين على روح الفقيدة بمكان وقوع الحادث أمام بوابة توشكي بمشاركة أساتذة وأعضاء وحدة مناهضة العنف ضد المرآة بكلية الآداب .

وارتدى الطلاب الملابس السوداء ووضعوا الورود بمكان الحادث الذي شهد مقتلها، فيما رفع بعضهن صورة للطالبة وهي ترتدي الملابس البيضاء ولها جناحات تطير بهما وسط حالة من الحزن والبكاء بين زميلاتها المشاركين في التأبين .

واستمعت النيابة العامة أمس لأقوال فرد الأمن الذي أكد أنه فور مشاهدته للواقعة هرع مسرعًا باتجاهه في محاولة لإنقاذها إلا أن المتهم قد تمكن من ارتكاب جريمته فانقض عليه وشل حركته وتمكن من الإمساك به قبل هروبه.

وقررت جامعة المنصورة تكريم فرد الأمن بالجامعة نظرا لبطولته فى التصدى للقاتل أثناء قيامه بقتل الطالبة أمام الجامعة.

وصرحت نيابة أول المنصورة، مساء الإثنين، بدفن جثمان الطالبة نيرة أشرف عبد القادر، من منطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى، على يد زميل لها أمام جامعة المنصورة.

وأثبت تقرير الطب الشرعي حول الواقعة، بعد أعمال تشريح الجثمان وجود إصابة طعنية بمنطقة الصدر، ما نتج عنه تهتك بالرئة اليسري، وحدوث هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.

وشهدت مدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، صباح امس، جريمة بشعة، إذ طعن طالب بكلية الآداب بجامعة المنصورة، زميلته بسكين ثم ذبحها، قبل أن يتمكن الأهالي من الإمساك به، أمام بوابة الجامعة.

والضحية تُدعى نيرة أشرف عبد القادر طالبة بكلية الآداب جامعة المنصورة، مقيمة بقرية تتبع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والمتهم "محمد عادل" 21 عاما، طالب في الكلية نفسها، ويقيم بإحدى قرى نفس المركز الذي تنتمي له الفتاة.