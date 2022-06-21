زوجة تقفز من الطابق الخامس .. هرباً من الفضيحة

المصدر: البيان

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قفزت سيدة من الطابق الخامس في منطقة عين شمس في العاصمة المصرية القاهرة، فلقيت مصرعها في الحال، وذلك للتخلص من الفضيحة بعدما ضبطها زوجها في وضع مخل مع عشيقها.

ووفقاً لوسائل إعلام مصرية، تبين من التحريات وجمع المعلومات أن السيدة المتوفاة قد ألقت نفسها هربا من فضيحتها بعد أن ضبطها زوجها مع عشيقها داخل شقة الزوجية وعندما فوجئت به ألقت بنفسها من الطابق الخامس لتلقي مصرعها في الحال.

تم ضبط عشيقها والاستماع لأقوال زوجها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.