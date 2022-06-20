انزلاق طائرة الخطوط السعودية خارج مسارها بعد هبوطها في مطار مانيلا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انزلقت طائرة الخطوط السعودية خارج مسارها بعد هبوطها في مطار نينوي أكينو الدولي في الفلبين .

وأوضحت الخطوط السعودية، أن طائرتها من طراز بوينج 77 المتجهة من الرياض إلى مانيلا عبر الرحلة رقم sv862 بتاريخ 20 يونيو 2022، وبعد هبوطها بسلام في مطار نينوي أكينو الدولي بالعاصمة الفلبينية، انزلقت خارج المسار المؤدي إلى الصالة وتوقفت في المنطقة الرملية وتم بحمد الله إنزال كافة الضيوف وطاقم الطائرة ودون حدوث أي إصابة.

وأشارت الخطوط السعودية إلى أنه تم نقل الطائرة إلى موقفها بالصالة، وهي تخضع الآن للتقييم الفني لدى الجهات المختصة استعدادا لعودتها للخدمة بعد التأكد التام من سلامتها.