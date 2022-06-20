يعاني الزهايمر.. مسن سعودي تاه عن منزله وعثر عليه متوفياً بعد أيام

المصدر: البيان

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عثرت قوات الأمن السعودية على المواطن السعودي سـعد الرابغي متوفياً بجدة، بعد أن فقد يوم الثلاثاء الماضي بعد خروجه من منزله في حي الرويس وكان يعاني بسبب الزهايمر.

وكانت الجهات الأمنية قد تلقت الأسبوع الماضي بلاغًا عن فقدان المواطن، سعد الرابغي؛ بعد خروجه من منزله بحي الرويس، لتكثّف بعدها الجهات الأمنية وذوو المفقود، البحث عنه إلى أن تم العثور عليه يوم أمس الأحد متوفياً وفاة طبيعية بحسب قريب له بأحد المواقع العامة بمدينة جدة. وفقاً لصحيفة "سبق".