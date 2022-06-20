القبض على مواطن أتلف جهاز رصد آلي في السعودية

المصدر:
  • البيان
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ألقت شرطة محافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان السعودية القبض على مواطن أتلف جهاز رصد آلي بصدمه بمركبته وتكسيره بالحجارة في طريق عام.

وجرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ووإحالته إلى النيابة العامة.

كما قبضت شرطة منطقة حائل على مخالف لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية لسرقته 7907 ريالات من إحدى الشركات، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ووإحالته إلى النيابة العامة.

 

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