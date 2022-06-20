القبض على مواطن أتلف جهاز رصد آلي في السعودية

المصدر: البيان

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ألقت شرطة محافظة أحد المسارحة بمنطقة جازان السعودية القبض على مواطن أتلف جهاز رصد آلي بصدمه بمركبته وتكسيره بالحجارة في طريق عام.

وجرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ووإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة محافظة أحد المسارحة تقبض على شخص أتلف جهاز رصد آلي. pic.twitter.com/3KRi2VVRNW — الأمن العام (@security_gov) June 19, 2022

كما قبضت شرطة منطقة حائل على مخالف لنظام الإقامة من الجنسية الباكستانية لسرقته 7907 ريالات من إحدى الشركات، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه ووإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة الرياض تقبض على شخص لسطوه على محال تجارية وسرقتها. pic.twitter.com/Ksm7x8GCwh — الأمن العام (@security_gov) June 19, 2022