سائق تاكسي يصدم شخصاً متعمداً .. لاخلافهما على الأجرة

المصدر: البيان

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر خلاله قيام سائق سيارة أجرة، بالاصطدام بأحد المواطنين عقب نزوله من السيارة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهودها، لكشف ملابسات ما تم تداوله على احدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله قيام قائد احدى سيارات الأجرة "تاكسي"، بالاصطدام بأحد المواطنين عقب نزوله من السيارة.

وبالفحص؛ تبين ورود بلاغ لقسم شرطة عتاقة بمديرية أمن السويس من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين، بأنه حال استقلاله سيارة أجرة "تاكسي" بدائرة القسم، وعقب وصوله حدث خلاف بينه وبين قائد السيارة على قيمة الأجرة، فقام الأخير بالاصطدام به عمداً؛ مما أسفر عن إصابته بسحجات.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط السيارة ومالكها، وبسؤاله قرر أن السيارة كانت بحوزة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة السويس، ويعمل عليها كسائق .. وقد أمكن ضبطه.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.