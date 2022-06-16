مذيعة مصرية شهيرة تتعرض للسحل والضرب من مديرها

المصدر: البيان

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أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، عن فتح تحقيق عاجل في واقعة اعتداء مدير بالإذاعة على مذيعة بالضرب،ووثقت المذيعة الواقعة التي حدثت في ردهات مبنى الإذاعة بالفيديو ونشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب وسائل اعلام مصرية،وجه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الجهات المعنية بسرعة الانتهاء من التحقيقات القانونية اللازمة، في واقعه التعدى بالأيدي على إحدى المذيعات بإذاعة "وسط الدلتا" من قبل مدير التنفيذ.

وشدد زين على أنه من غير المقبول على الإطلاق التجاوز بهذه الطريقة ايا كانت الأسباب، وهناك استياء بالغ من التعامل بين الزملاء بهذه الطريقة ولابد من محاسبه المخطئ وتوقيع الجزاء المناسب حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال المؤسفة.

جاء الاعتداء على المذيعة بعد مطالبتها بحقوقها، وتأخر صرف مستحقاتهم المالية، حيث حدثت مشادة كلامية تطورت لاعتداء عليها بالضرب والسحل من جانب مديرها.

وأعلنت المذيعة عن إصابتها بإصابات في الوجه والقدم، مؤكدة رفضها التام لأي محاولات للصلح والتنازل.