مصر .. تحرش بشقيقته في أسيوط فأشعل فيه النار في القاهرة

المصدر: البيان

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استشاط تاجر ملابس مصري غضباً عندما أخبرته شقيقته بتحرش نجل شقيق زوجها بها خلال شهر رمضان الماضي، فقرر الانتقام منه.

وفي التفاصيل وفقا لموقع صدى البلد، فقد قرر تاجر الانتقام من بائع بطيخ لتحرشه بشقيقته مذ قرابة شهر ونصف الشهر في محافظة أسيوط في صعيد مصر فبحث عنه طوال تلك الفترة حتى عثر عليه بمنطقة بولاق الدكرور فاستعان بنجل صديقه وسافرا اليه وقاما بإشعال النيران به وسط الشارع.

تمكنت الاجهزة الامنية بالجيزة من القاء القبض على المتهمين، وتم نقل المصاب الى المستشفى.

وتلقلت الجهات الأمنية إخطارًا بقيام مجهولين بإضرام النيران في بائع بطيخ بـ«التروسيكل» قيادته، وإصابته بحروق متفرقة بالوجه والذراعين والصدر.

وكشفت تحريات المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة تاجر ملابس ونجل صديقه مقيمين الوراق، انتقامًا من المجني عليه لأنه خلال شهر رمضان اثناء تواجده في بلدته حاول التحرش جنسيا بزوجة عمه المسافر للعمل بالسعودية ومراودتها عن نفسها ولكنها صدته وأخبرت شقيقها تاجر الملابس الذي قرر الانتقام منه.

وظل تاجر الملابس يبحث عنه حتى عثر عليه، وبدأ في رصد تحركاته حتى انتهز الفرصة وارتكب الواقعة، بمعاونة نجل صديقه حيث توجها لمكان عمل المجني عليه وأشعلا النيران به مستقلا التروسيكل.

تم ضبطهما وإحالتهما إلى النيابة التي قررت حبسهما على ذمة التحقيق.