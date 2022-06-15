نبتة خطيرة تحرق يد فتاة

المصدر: البيان

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تسببت "نبتة خطيرة" بحروق وتحرقات في يد طالبة في إحدى المدارس في بريطانيا بعد أن قامت الفتاة بلمس النبتة التي يزداد انتشارها مع ارتفاع درجات الحرارة بتهيج الجلد، حيث تتسرب سمومها إلى عمق الخلايا، لحتوائها على مركبات كيميائية عضوية سامة تسمى "فوروكوماري".

ونشرت مدرسة هاردي ميل الابتدائية، صورة قالت إنها لفتاة تبلغ من العمر أربع سنوات، تعرضت لحروق شديدة بعد ملامستها لعشبة العملاقة في حديقة بمانشستر.

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية نقلاً عن "ديلي إكسبريس"، قالت المدرسة في بيان: "نأسف لوقوع مثل هذه الحادثة التي انتهت بدخول إحدى طالباتنا إلى المستشفى من جرّاء حروق من الدرجة الثانية".

وأضاف البيان: «سيكون من المفيد أن تُظهروا لأطفالكم كيف يبدو هذا النبات حتى يتمكنوا من تجنب ملامسته».