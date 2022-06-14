الزراعة المصرية تكشف سبب تسمم المواطنين من الخوخ والبطيخ

المصدر: البيان

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كشف الدكتور محمد فهيم، مدير مركز التغيرات المناخية بوزارة الزراعة المصرية، عن أسباب وجود حالات تسمم للمواطنين من فاكهتي الخوخ والبطيخ.

وأضاف فهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج «مصر جديدة»، الذي يبث على قناة ETC، مساء الإثنين، أن هاتين الفاكهتين من فواكه الصيف، بصرف النظر على باقي الفاكهة.

وتابع أن سوء التخزين البطيخ والخوخ ما بعد الحصاد، حيث يتم وضعهم عند التاجر في درجة حرارة مرتفعة، وراء حالات التسمم التي ظهرت خلال الفترة الماضية.

وشدد على أن وزارة الزراعة قامت بجمع عينات عشوائية من البطيخ والخوخ، لمعرفة هل هناك متبقيات المبيدات أو لا، موضحًا أن نتيجة التحليل أن متبقيات المبيدات موجود منها الحد الأدنى المسموح به فقط للتصدير وليس للإنتاج المحلي، وهو أمر طبيعي وغير ضار.