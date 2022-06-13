الإعدام لسيدة وعشيقها بتهمة قتل الزوج وتطور جديد في مذبحة هزت الشارع المصري

المصدر: البيان

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أمرت النيابة العامة المصرية بإحالة المتهم بقتل خمسة؛ مزارع وابنتيه وحفيديه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي بمدينة الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، واقترنت تلك الجناية بخمس جنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.

كانت النيابة العامة أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وإرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم، وما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات، وفقا لصدى البلد.

من جهة أخرى، أحالت محكمة جنايات سوهاج، أمس، أوراق سيدة وحلاق عشيقها إلى فضيلة مفتي الجمهورية المصرية، لإبداء الرأي الشرعي بشأنهما، في قضية قيامها بقتل زوج المتهمة، مع استمرار حبس المتهمين.

وبحسب قرار الإحالة، فإن المتهم الثاني قام بالتوجه لمكان تواجد المجني عليه، وانهال عليه ضربًا بعصا شوم أثناء نومه، حال تواجد المتهمة الأولى مع المتهم، للشد من أزره قاصدين قتله والتخلص منه، وأحدث إصابته التي أودت بحياته، وفقا لموقه القاهرة 24.

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر فبراير من عام 2018، بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، عندما وجهت جهات التحقيق المختصة إلى كلٍ من الزوجة 37 سنة ربة منزل، وعشيقها 33 سنة حلاق، تهمة قتل زوجها المجني عليه الزوج 42 عاما، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وكانت محكمة جنايات سوهاج، قضت بإحالة أوراق عامل أشعل النيران بشقيقته وزوجها وطفلتهما، بمسكنهما بمنطقة الكوثر في سوهاج، لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا، وحددت جلسة 2 من شهر يوليو المقبل، للنطق بالحكم، مع استمرار حبسه.