مصر .. يتحرش بسيدة نائمة بجوار زوجها وابنتها في فندق كبير

المصدر: البيان

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أمرت جهات التحقيق في مدينة شرم الشيخ المصرية، بحبس شاب بتهمة التحرش بسيدة في وحدة سكنية فندقية، كانت تقيم بها رفقة زوجها وابنتها، بعد التسلل لها وملامسة أماكن حساسة من جسدها، أثناء نومها على سرير جوار زوجها وابنتها.

ووفقا لموقع القاهرة 24، فقد بدأت الواقعة عندما استيقظت الزوجة بسبب شعورها بملامسة شاب وتحسسه جسدها فصرخت في وجهه وعندما استيقظ زوجها طارده حتى نجح في الإمساك به رفقة الأمن الإداري، وطلب شرطة النجدة ليتم القبض على المتهم وتقديمه إلى جهات التحقيق.

وقالت السيدة إنها كانت تقيم في وحدة سكنية تابعة لأحد الفنادق الكبرى في شرم الشيخ، لقضاء إجازة 5 أيام وفي اليوم الثالث لإجازتها وأثناء نومها فوجئت بتسلل شخص إلى داخل الشقة الفندقية، القريبة من البوابة الرئيسية للفندق، وشعرت بملامسة يد الشاب لأماكن حساسة من جسدها.

وتابعت السيدة أن الواقعة حدثت في السادسة صباحا وحينما استيقظت فزعة من الواقعة وجدت باب الغرفة مفتوحا حيث تسلل الشاب المتحرش من شباك حمام الشقة، وفتح الباب لتسهيل الهروب إذ تم ضبطه وهو ما حدث لكن زوجها الذي كان ينام في سرير مجاور لها لحق بالمتهم بعد مطاردته وتم تسليمه لمباحث شرم الشيخ، وتحرير محضر وتم حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وخلال التحقيقات قال المتهم إنه يعمل سمسارا للفندق المضبوط فيه، وأنه دلف إلى الوحدة الفندقية بغرض السرقة وليس التحرش، كما أنه يقيم في القرية المضبوط فيها.

وكشفت التحريات صحة الواقعة حيث بينت كاميرات المراقبة لحظة هروب المتهم وضبطه، حيث ارتكب المتهم الواقعة تحت تأثير الخمور، وتم حبسه بتهمة هتك عرض المجني عليها، وجددت جهات التحقيق حبسه على ذمة القضية.