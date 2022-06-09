الخضراوات المخللة ترفع خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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يقول الخبراء إن تبنّي خيارات نمط حياة صحية، كالإقلاع عن التدخين وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، من الممكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الأمعاء (القولون والمستقيم). ومع ذلك، يوجد طعام معين يمكنه أن يسهم في الإصابة بالمرض، حسبما أفاد موقع شبكة القنوات التلفزيونية الهندية «تايمز ناو»، نقلاً عن دراسة صينية، هي الخضراوات المخللة التي ترفع بشكل كبير خطر الإصابة بسرطان الأمعاء إذا تم تناولها بكثرة.

ومن ناحية أخرى، كشفت الدراسة نقسها التي أجرتها جامعة سيتشوان الصينية، ونُشرت في موقع مركز «بوب ميد أوروبا» للأبحاث الطبية الحيوية، عن أن تناول الشاي ومنتجات الفاصوليا يمكنه أن يساعد، في المقابل، في تقليل مخاطر الإصابة بالمرض على نحو مثير للإعجاب.

ولم تذكر الدراسة أنواعاً معينة من الخضراوات المخللة ينبغي تفاديها، لكن موقع «تايمز ناو» يشير إلى وجود أطعمة أخرى تزيد خطر الإصابة بسرطان الأمعاء عدا الأطعمة المخللة، كان قد تم ذكرها، من أبرزها اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة والكحول والأطعمة السكرية والمخبوزات كما الحلويات مثل الدوناتس والبراونيز والكيكة.