بعد تصريحات مثيرة للرأي العام ..تراجع شركة عن رفع أسعار منتجاتها بالسعودية

المصدر: البيان

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بعدما أثار أحد مسؤولي شركة أغذية بالسعودية الرأي العام بتصريحات مثيرة تراجعت الشركة عن رفع أسعار منتجاتها بالمملكة.



وأكدت أنها ستخفّض أسعار منتجاتها الموجهة للمستهلك في السوق السعودي، وذلك بعد أن أثارت تصريحات أحد مسؤوليها الرأي العام قبل أسابيع، عندما أعلن عن رفع أسعار منتجات الشركة بالسعودية، بعد عدم استطاعتها رفع أسعارها في الكويت وفق سبق.

وأوضحت الشركة، اليوم، أن تصريحات المدير المالي في مقابلة تلفزيونية عن زيادة أسعار منتجاتها في المملكة بنسب تصل إلى 30% نتيجة ارتفاع التكلفة ليست دقيقة، ولا تعكس توجهات الإدارة للسوق السعودي؛ حيث إن الشركة رصدت كل ردود الفعل، مؤكدةً اهتمامها بكل ما يطرح من نقد بناءً وملاحظات من المستهلك للتطوير والتحسين.

وأكدت الشركة أنها في إطار حرصها على المستهلك السعودي ستعيد أسعار منتجاتها وسلعها في السوق السعودي إلى ما كانت عليه سابقاً، وتلغي أي زيادات سعرية على المنتجات، وذلك رغم ارتفاع أسعار الشحن وتأثر سلاسل الإمداد، والذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق بتكاليف المنتجات الغذائية عالمياً.