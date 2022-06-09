شجار عنيف بين قرد وزائر في حديقة الحيوان

المصدر: دبي - البيان

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انتشر فيديو مثير للرعب، لإنسان الغاب «أورانغوتان» وهو يعتدي على أحد زوار حديقة الحيوان، بشكل عنيف جداً، مما تسبب بالذعر لمن حوله، وفق موقع «سكاي نيوز عربية».

وفي حديقة حيوانات بإندونيسيا، أقدم شاب على «استفزاز» إنسان الغاب، بمد يديه بشكل قريب من القفص، قبل أن يسحبها بسرعة.

فجاء الرد «مرعباً» من إنسان الغاب، الذي أغضبته الحركة، وقام بجر الشاب من قميصه بشكل عنيف، وكأنه يريد إلصاقه بالقفص وإيذائه.

وبعدها أقدم إنسان الغاب على سحب الشاب من رجله، بكلتا يديه الضخمتين، ليهرع عدد من الزوار إلى سحب الشاب من الجهة الأخرى.

وتعتبر قرود إنسان الغاب هي أضخم ثدييات تقطن الغابات في العالم، وتتشابه كثيراً بصفات الإنسان.

وقالت مصادر محلية إن الشاب هو حسن عريفين ويبلغ من العمر 19 عاماً، وكان قد خرق قوانين حديقة الحيوان، بعبوره السور ووصوله على مقربة من قفص إنسان الغاب.

وذكرت السلطات أن الحادثة وقعت «بينما كان رجال الأمن يتناولون الغداء».