"الجوكر".. خواكين فينكس يعود في جزء ثانٍ

المصدر: البيان

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تجلى نجم هوليوود خواكين فينكس في فيلم "الجوكر" الذي صدر في 2019، وعد بعض النقاد أداءه في ذلك الدور بقمة النضج الفني الذي استحق عليه "الأوسكار"، وقد نال الفيلم ما يستحقه من النجاح الجماهيري الكبير.

ربما كان ذلك الدافع وراء إعلان المخرج تود فيليبس عن جزء ثان من الفيلم.. ونشر فيليبس صوراً على "أنستغرام" بما في ذلك غلاف نص أحمر كتب عليه باللغة الفرنسية "Joker: Folie à Deux"، إضافة إلى لقطة للممثل الحائز جائزة الأوسكار النجم خواكين فينيكس وهو يدخن أثناء قراءة السيناريو، وبحسب الصورة كتب السيناريو الجديد للفيلم، تود فيليبس وسكوت سيلفر، حسب "روسيا اليوم".



وبينما لم يكشف فيليبس عن أي تفاصيل إضافية إلا أن الترجمة الفرنسية لاسم الفيلم هي "جنون شخصين"، ويمكن أن تعني وهماً مشتركاً بين شخصين بحسب النقاد. وتحدثت بعض المصادر الإعلامية عن وجود شريك آخر للجوكر.

وفاز النجم العالمي خواكين فينيكس، البالغ من العمر 47 عاما، بجائزة الأوسكار لعام 2020 لأفضل ممثل عن دوره بصفته الشرير المهووس في فيلم "الجوكر" أحد أنماط الدراما الحضرية المظلمة، ونال استحسان النقاد حول دور مهرج الثرثرة الذي أثارت مآثره الإجرامية الذعر في جميع أنحاء مدينة جوثام في العمل، وقام ببطولة الفيلم روبرت دي نيرو وزازي بيتز وفرانسيس كونروي وبريت كولين وشيا ويغام ودوغلاس هودج وغيرهم.