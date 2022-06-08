طفل مصري يعاني من ورم غريب وأمه تستغيث

المصدر: البيان

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استغاثت سيدة مصرية يعاني ابنها من مرض غريب يحتاج لعمليتين جراحيتين بتكلفة 30 ألف جنيه.



ووجهت السيدة المصرية نداءها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بسبب معاناة طفلها من عيب خلقي منذ ولادته، حيث أن رأسه متضخمة ولديه مشاكل بالعمود الفقري.



وأسفرت هذه العيوب عن عدم قدرته على الحركة، ويحتاج إلى إجراء العديد من العمليات حتى يتماثل للشفاء بحسب مصر تايمز.

واستغاثت السيدة خلال بث مباشر بالمسؤولين لمساعدتها في دفع تكاليف العمليات التي يحتاجها طفلها "حسن"، ولمساعدتها أيضا في إيجاد مأوى لها ولطفلها، نظرا لأنها لم تعد تستطع تحمل تكاليف الشقة السكنية القاطنة بها.

وقالت والدة الطفل: "أنا ابني مولود بعيب خلقي، عنده مية على راسه وراسه متضخمة وعنده مشاكل في العمود الفقري، وبيجيله تشنجات كتير، ومحتاج عمليتين واحدة في راسه علشان يركب جهاز يشفط المية من على راسه، وواحدة في ضهره علشان يقدر يتحرك، وهو كان ركب جهاز شفط المية على راسه بس الجهاز دلوقتي مش شغال وأنا مش معايا فلوس أعمله عملية تانية".

وأشارت والدة الطفل "حسن" إلى أن حالة طفلها أصبحت متأخرة، نظرا لعدم قدرتها على دفع تكاليف العمليات الجراحية التي يحتاج إلى إجرائها: "تكلفة العمليتين 30 ألف جنيه وأنا مقدرش على المصاريف دي، وحالة ابني إتأخرت بسبب إني مش معايا فلوس، والدكاترة قالولي إن في أمل كبير في نجاح العمليات".