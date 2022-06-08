ماذا فعلت النيابة مع الطالبة التي شغلت الشارع المصري وعريسها؟

المصدر: البيان

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أمرت النيابة العامة بالشيخ زايد، في مصر، أمس الثلاثاء، بإخلاء سبيل منى حسين الطالبة التي اختفت لمدة 15 يومًا حتى عثرت عليها أجهزة الأمن بعدما تزوجت من حبيبها بمحافظة الدقهلية.

كما قررت النيابة إخلاء سبيل عريسها بعدما تأكد زواجهما رسميًا، وأن الشاب لا يواجه أي اتهامات خاصة أن الفتاة تبلغ من العمر 19 عامًا، وتخطت السن القانونية ولا يواجه زوجها تهمة الزواج من قاصر.

كانت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، كشفت في بيان رسمي، حقيقة تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر خلاله أحد الأشخاص يطلب المساعدة في العثور على ابنته- طالبة- المتغيبة عقب خروجها لأداء الامتحانات وعدم عودتها لمنزلها بمنطقة الشيخ زايد بالجيزة.

وقالت الوزارة إنه بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد من ربة منزل، مقيمة بدائرة القسم، بتغيب الفتاة المشار إليها وأقرت بأن المتغيبة "ابنتها بالتبني"، وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد مكان تواجد المتغيبة صحبة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية.

وأضافت «الداخلية»، في بيانها، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرت المتغيبة بارتباطها بالمذكور بعلاقة عاطفية وسابقة تقدمه لخطبتها، ورفض أهلها فقامت بالهروب بصحبته وتزوجا بتاريخ 25 مايو الماضي، عقب قيامها بتوكيل أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الشرقية، لعدم إتمامها السنّ القانونية، وتم ضبطه، وبمواجهته أيد ما سبق.

اتُخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.