مصر تطرح مقابر للعاملين بالخارج بالدولار

المصدر: البيان

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طرحت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة في مصر أراضي تستخدم كمقابر مخصصة للعاملين بالخارج على أن تكون أسعارها بالدولار.



وتقع هذه الأراضي في كل من القاهرة الجديدة ومدينة بدر والعاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة، وتأتي ضمن المرحلة الثامنة من مشروع "بيت الوطن".

ووفق عدد من الصحف المصرية، بلغ سعر المتر الواحد في هذه الأراضي بمدينتي القاهرة الجديدة وأكتوبر الجديدة 90 دولارا، أي ما قيمته 1565 جنيها مصريا، وفي حال كانت المقبرة مساحتها 40 مترا مربعا فإن سعرها سيكون 3600 دولار، ومقدم الحجز 900 دولار.

أما في مدينة بدر، فإن سعر المتر 80 دولارا، أي ما يعادل 1320 جنيها، ليكون سعر المقبرة مساحة 40 مترا مربعا، 3200 دولار، والمقدم المطلوب للحجز 800 دولار.

يذكر أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أعلنت طرح قطع أراض سكنية للأفراد بمدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد ودمياط الجديدة والعبور والشروق وبدر والعبور الجديدة والسادات.