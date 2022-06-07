جريمة فظيعة في اليمن.. تقتل زوجها بالسكين وتحرق جثته في «التنور»

المصدر: البيان

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أقدمت امرأة على قتل زوجها بطريقة «فظيعة» ثم أحرقت جثته في التنور (الفرن)، بحسب ما أعلنت شرطة مديرية الحداء بمحافظة ذمار غربي اليمن.

وأفادت شرطة المديرية بأن المرأة واسمها مريم ناصر البالغة 25 عاما، قتلت زوجها بدر محمد (25 عاما) بتوجيه عدة طعنات بسكين في أنحاء متفرقة من جسمه، ثم ذبحته ومثلت بجثته وقطعت أطرافه ووضعت الجثة في التنور (الفرن) لإحراقها،.

وأوضحت الشرطة أن الزوجة حاولت الانتحار بعد ارتكاب جريمتها، وذلك بشرب جرعات كبيرة من مبيد حشري، بحسب سكاي نيوز عربية.

وقالت الشرطة إنها تحركت فورا إلى مكان الجريمة بصحبة الأدلة الجنائية، ونقلت المتهمة إلى مركز الشرطة للتحفظ عليها.

وأشارت مصادر أمنية إلى أن ارتكاب الزوجة لجريمة القتل "عائد لخلافات أسرية بين الزوجين".