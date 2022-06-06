بقيمة 20 مليون درهم.. آسيوي يفوز في سحوبات "مايتي"

المصدر: البيان

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فاز البنغالي السيد عارف، المقيم في الإمارات، بالجائزة الكبرى "The Mighty" وقيمتها 20 مليون درهم، في السحب الذي أجرته "Big Ticket" مباشرة على الهواء في نهاية عطلة الأسبوع الماضي.

وقد واظب عارف المقيم في الشارقة على الذهاب مرة كل شهر إلى مطار أبوظبي الدولي لاختيار قسيمة السحب شخصياً من المتجر المخصص لبيع التذاكر على أمل الفوز بالجائزة الكبرى.

وقال السيد عارف عند تلقيه اتصالاً من قبل القيّمين على "Big Ticket Abu Dhabi": "لقد أصررت على الذهاب إلى أبوظبي كل شهر على مدار العام الماضي لشراء تذكرتي، وأنا أشعر بسعادة غامرة لتحقيقي هذا الفوز أخيراً! وسوف أواصل السعي إلى شراء التذاكر التي تؤهلني المشاركة في السحب الكبير من Big Ticket على أمل الربح مرة أخرى في المستقبل".

يذكر أن السيد عارف بعيش في الإمارات بعدما أمضى 12 عاماً في الممكلة العربية السعودية حيث كان يمتلك شركة لبيع وشراء السيارات المستعملة، في حين كان يدير في وقت سابق شركة لتأجير مواقف السيارات بالإضافة إلى متجر لبيع تجهيزات الحمامات.

وانضم المذيع في "City 1016" سيدهارث فوهارا مع الفائز بالجائزة الكبرى الشهر الماضي، إلى مقدّمي برنامج السحب الأخير ريتشارد وبشرى، للاحتفاء في تتويج الفائز الجديد وتسليم الراية إلى السيد عارف.

وتوجه "Big Ticket" بأحرّ التهاني ألى السيد عارف الفائز بجائزة Big Ticket Mighty البالغة قيمتها 20 مليون درهم في السحب الذي يحمل الرقم 240، وإلى جميع الذين حالفهم الحظ في السحب الذي أُجري في نهاية عطلة الأسبوع الماضي.

ويشار إلى السحب المقبل الذي سوف تُجريه "Big Ticket" في شهر يوليو، سوف يتيح الفرصة أمام فائز محظوظ للفوز بجائزة The Fantastic التي تبلغ قيمتها 15 مليون درهم، في حين سوف يتم الإعلان عن اسم الفائز بالجائزة الثانية وقيمتها مليون درهم على أن يتم منح الفائزين في المرتبة الثالثة والرابعة مبلغ 100 ألف درهم و50 ألف درهم على التوالي.