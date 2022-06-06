مصر .. رد فعل زوج عروس كفر الدوار بعد إهانته

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع لزوج العروس صاحبة فيديو عقد القران في مصر والتي أثارت ضجة واسعة خلال الساعات الأخيرة بسبب الأسلوب غير اللائق الذي تحدثت به معه أمام الحضور، حيث حرص أن يرد عليها ويعلق على ما تداوله البعض من سب وقذف له ولزوجته.

وأعرب العريس عن غضبه واستيائه لحملة الهجوم الذي تعرض لها من قِبل رواد السوشيال ميديا، مؤكداً أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها التشهير به على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، متابعاَ: "ربنا يخليها لي ويقدرني إني أسعدها .. دي طفلة متطفلة وعيلة صغيرة وليس على المريض حرج زي ما بيقولوا انا مش هاخد على كلامها وبحاول بس استوعب الموقف اللي حصل والإهانة اللي حصلت".

وفاجأت عروس زوجها أمام الحضور بعدد من الشروط قبل التوقيع على عقد قرانها، حيث أوصته على أسرتها وبالأخص تعامله مع والدتها واحترام الأهل والأقارب، وقالت: "أنا وثقة في ربنا وفيك أنك هتكون خير الزوج والسند والصاحب، ومندمتش في يوم إني اخترتك، بالعكس كنت أعظم وأفضل انتصاراتي في الحياة".

وأضافت: "هطلب منك طلب، زي ما هشيل أهلك في عيني هتشيل أهلي في عينك، والصغير في عيلتي قبل الكبير، ومع احترامي لكل أهلي، أمي، ثم أمي ثم أمي وأبويا كمان عشان ميزعلش"، الأمر الذي أثار موجة ضحك بين الحضور في حين أدهش البعض الآخر.

على صعيد آخر، أكد الدكتور عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف، إن من حق الفتاة ما دامت بالغة عاقلة، أن تشترط على خاطبها ما شاءت قبل عقد القران، بل وتسجيلها أيضاً، وللزوج الخيار في هذه الحالة، أن يقبل أو يرفض.

وأضاف أنه إذا وافق الزوج على شروط عروسه قبل العقد، فقد أصبح ملزمًا بتنفيذها كاملة، مستشهداً بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًاً".