تجربة علمية فاشلة تنتج فئراناً مخيفة

المصدر: البيان

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أنتج فشل تجربة علمية أجريت على عدد من الفئران فصيلة مخيفة منها.

وكانت التجربة، التي أجراها علماء في جامعة جورجيا الأمريكية، تهدف إلى تعديل جيني على فئران الهامستر لتقليل عدوانيتها، لكن الأمر سبَّب نتائج معاكسة تماماً بحيث تحولت إلى فئران شديدة العدوانية، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن صحيفة «ميل أونلاين».

وأوجد العلماء قوارض جديدة من دون هرمون فاسوبريسين في محاولة منهم لزيادة «التواصل الاجتماعي» بين القوارض، إلا أن التغيير الكيميائي هذا جعل الفئران برية، ما تسبب في تقاتلها داخل الأقفاص.

ونشرت الصحيفة صوراً لما وصفته بـ«فئران الهامستر الشريرة» وهي تعض وتطارد بعضها بعضاً في الأقفاص.

وقال البروفسور إليوت ألبرز، كبير الباحثين: «توقعنا أننا سنتمكن من الحد من العدائية والتواصل الاجتماعي معاً، ولكن حصل العكس».

واعتقد الباحثون أن الهرمون الذي أجري التعديل الجيني عليه يؤثر في الصداقة والترابط، متوقعين أن تؤدي إزالته إلى زيادة الانسجام بين الحيوانات.

وقال ألبرز: «فوجئنا حقاً بالنتائج».