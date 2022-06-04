واقعة غريبة.. أمرأة تنجب في مياه المحيط بلا مساعدة وآلاف المشاهدات لفيديو الولادة

المصدر: البيان

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في واقعة غريبة من نوعها، قررت سيدة أمريكية أن تضع طفلها بمياه أحد شواطئ المحيط الهادي.



ووفقاً لصحيفة " ديلي ميل"، نشرت جوزي بيوكيرت ، 37 عامًا، على صفحتها بموقع الانستغرام فيديو يوضح كيف توجهت هي وشريكها، بيني كورنيليوس ، 42 عامًا ، إلى الشاطئ حتى تتمكن من إنجاب طفلها على شاطئ بلايا ماجاجوال ، نيكاراجوا.

والغريب أن السيدة الأمريكية، أنجبت طفلها دون مساعدة طبية فيما يسمى "بالولادة الحرة" ، بعد أن رفضت إجراء الفحوصات طوال فترة حملها.

واوضحت الصحيفة ، انه تمت مشاهدة مقطع الفيديو الذي يظهر الأمواج التي اصطدمت بظهرها وهي تتلوى من الألم من خلال الانقباضات أكثر من 200000 مرة.

وقالت جوزي كان للأمواج نفس إيقاع انقباضات الولادة ، وهذا التدفق السلس جعلني أشعر أنني بحالة جيدة حقًا.

وفي شرح لقرارها ، أوضحت جوزي "خطرت لي هذه الفكرة في رأسي وأردت أن أنجب في المحيط ولأن الظروف كانت مناسبة في ذلك اليوم ، هذا ما فعلته".

فيما أشارت الصحيفة إلى أنه لا توجد إحصاءات متاحة عن عدد الولادات المجانية التي تحدث في جميع أنحاء العالم كل عام ، ولكن يعتقد أن العدد صغير ولكنه في تزايد.

وتعتبر هذه العملية مثار للجدل، بعد ولادة طفل ميت من كاليفورنيا في عام 2018 بعد ستة أيام من المخاض دون تدخل طبي.