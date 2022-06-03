وفاة مسن مصري عمره 83 عاماً بحادث "لودر"

المصدر: البيان

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لقي مسن مصري، 83 عاماً، حتفه أمام منزله بمركز طهطا في محافظة سوهاج بعد أن صدمته سيارة معدات ثقيلة "لودر".

وتلقت الشرطة المصرية بمديرية أمن سوهاج يوم أمس الخميس، إخطارا من مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج، يفيد وصول المسن "متقاعد" يقيم بدائرة قسم طهطا في محافظة سوهاج، إلى مستشفى طهطا العام، مصابا بكدمة، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي، وتوفي عقب وصوله إليه. وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".

وبسؤال شقيق المجني عليه، 69 عاماً، أفاد بأنه أثناء عبور المتوفى المذكور الطريق أمام منزله اصطدمت به سيارة معدات ثقيلة «لودر»، يقودها سائق شاب، 22 عاما، يقيم بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، ما نتج عنه إصابته ووفاته.

واتهم شقيق المتوفى، قائد اللودر، بالتسبب في الحادث، ونفى الشبهة الجنائية.

وأفاد السائق بعدم سيطرته على عجلة القيادة واصطدامه بالمسن، وأضاف أنه فوجئ بالمذكور أمامه، ولم يتمكن من تفاديه؛ إذ لم يسيطر على عجلة القيادة.

وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجرى رفع آثار الحادث، وإعادة تسيير الطريق.