ظاهرة فلكية تبدأ اليوم.. كواكب تصطف حول الشمس

المصدر: (دبي - البيان)

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يترقب المهتمون بظواهر الفلك ظاهرة «مثيرة»، اليوم، عندما تصطف خمسة كواكب في مسار شبيه بالقوس، حول الشمس. وبحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية، فإن الكواكب الخمسة، التي تصطف قبل الفجر هي عطارد والزهرة والمريخ وزحل والمشتري.

وبحسب بيان صادر عن جمعية الفلك الأمريكية، فإن آخر مرة اصطفت فيها الكواكب الخمسة على هذا النحو كانت في سنة 2004. ويتعين على الراغبين في رؤية الظاهرة أن يستيقظوا قبل ساعة ونصف الساعة من شروق الشمس، ثم عليهم أن ينظروا إلى جهة الشرق، وفي الأيام الأولى من يونيو الجاري، لا سيما في يومي الثالث والرابع من الشهر، لن يكون كوكب الزهرة بعيداً جداً من الأفق.

وذكر المصدر أنه مع رصد قوس بيضاوي إلى جهة الجنوب الشرقي في السماء، يظهر كوكب المريخ قريباً من المشتري، فيما يتخذ زحل موقعه في ذيل القوس، حسب «سكاي نيوز». أما كوكب عطارد، الذي يدخل في هذا القوس، خلال الأيام الأولى من يونيو الجاري، فلن يكون مرئياً على الأرجح، إلا في حال كان الأفق صافياً وواضحاً للغاية.