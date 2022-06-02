485 ألف دولار سعراً متوقعاً لكمبيوتر «أبل- 1» في مزاد

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

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من المتوقع أن يحقق جهاز «أبل - 1»، يعمل بحالة جيدة، مبلغاً قدره 485 ألف دولار، في مزاد يقام على موقع شركة التجارة الإلكترونية «إيباي»، بدءاً من اليوم. والسبب في ذلك، لا يعود فقط لأن جهاز الكمبيوتر القديم أصلي، ويعمل بالفعل، بل أيضاً لأن المؤسس المشارك لشركة أبل، ستيف وزنياك، قام بالتوقيع على الجهاز العائد لمالكه الحالي، جيمي جريوال، صاحب المجموعات الخاصة الأكثر شمولاً من أجهزة كمبيوتر «أبل» في دبي، علماً بأن هذا الأخير قد بدأ هوايته قبل 40 عاماً في دبي، حينما اشترى والداه أول جهاز كمبيوتر من أبل. ويعتقد الخبراء أن هذا الجهاز قد يكون الوحيد الذي يحمل توقيع وزنياك. وكان هذا الأخير قد ترك توقيعه على معالج موتورولا 6502، عندما التقى جريوال في دبي عام 2021.

ويتوقع الخبراء أن جهاز «أبل -1»، الذي تم تصنيعه في عام 1976، سيحقق هذا السعر المرتفع في المزاد، لأنه سبق أن بيعت أجهزة كمبيوتر«أبل - 1»، في مزادات بمبالغ مرتفعة من قبل، ولكن لم يكن أي منها يتحلى بميزة البيع المهمة لهذا الكمبيوتر، أي توقيع مصمم الكمبيوتر وزنياك. ونقل موقع مجلة «كالت أوف ماك»، عن جريوال قوله إنه باشر بجمع منتجات «أبل» القديمة في عام 1995، أثناء دراسته في جامعة ديوك، لكن اهتمامه بشركة أبل ومنتجاتها، بدأ في الواقع قبل أربعين عاماً في دبي.