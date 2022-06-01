عيدا ميلاد للملكة.. واحتفالات تشمل العالم في «اليوبيل البلاتيني»

المصدر: إعداد: أحمد الشنقيطي

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تعيش المملكة المتحدة نهاية هذا الأسبوع احتفالية خاصة تعم البلاد تكريماً لحكم الملكة إليزابيث الثانية المستمر منذ 70 عاماً، حيث يستعد الملايين في المدن والبلدات والقرى لولائم من سندويشات الدجاج بالخيار، ورفع الأعلام. وقال زعيم حزب العمال كير ستارمر إن اليوبيل «فرصة للبلاد للاحتفال بعد بضع سنوات صعبة»، حسب موقع «بلومبرغ».

نستعرض في هذا التقرير التقاليد الاحتفالية العريقة للعائلة الملكية والفعاليات المتنوعة وموضوعات أخرى متعلقة به.. ونبدأ بتعريف «اليوبيل البلاتيني» ومتى يحدث؟

ليوبيل البلاتيني هو عام من الاحتفالات في المملكة المتحدة ودول الكومنولث يحتفي بالذكرى الـ70 لتولي الملكة إليزابيث الثانية للعرش في 6 فبراير 1952، والذي يبلغ ذروته بعطلة نهاية أسبوع لمدة أربعة أيام. اعتباراً من (الخميس 2 يونيو حتى يوم الأحد 5 يونيو)، وستستضيف الحكومة البريطانية سلسلة من الأحداث التي «ستمزج بين المسابقات التقليدية والعروض التكنولوجية المتطورة» التي ستنعكس على القرى والمدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد.

ماذا يحدث في اليوبيل البلاتيني؟

تبدأ الاحتفالات بموكب لآلاف الجنود أسفل المركز التجاري في لندن، مع تفتيش في موكب حرس الخيول.

كما يشمل الاحتفال تحليق سلاح الجو الملكي البريطاني المكون من 70 طائرة تستعرض الطائرات التاريخية البريطانية.

في المساء، سيتم إضاءة الآلاف من المنارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة والعالم، بدءاً من تونغا وساموا في جنوب المحيط الهادئ، وانتهاء في بليز بمنطقة البحر الكاريبي. ستكون هناك حفلات استقبال في مدينة لندن، وستعم الاحتفالات أنحاء البلاد، حيث سيكون هناك عشرات الآلاف من ولائم «غداء اليوبيل».

ماذا عن الاحتفالات في أنحاء المملكة المتحدة؟

سيكون الحدث الرئيسي في القرى والبلدات في جميع أنحاء المملكة المتحدة غداء طويل لطيف. وقد تلقت المجالس المحلية 85 ألف طلب لاستضافة مآدب غداء اليوبيل الكبير، بعضها في الشوارع الرئيسية المغلقة.

وسيعكس كل شيء غداء يقام على طاولة طويلة خارج قلعة وندسور على الممشى التاريخي الطويل الذي يبلغ طوله 3 أميال.

صنعت مجموعة هولمز تشابل يارد بومبرز في شيشاير نموذجا بالحجم الطبيعي محبوكا يدويا للملكة.

وعلى المعلم الأثر «ستونهنج» علقت 8 صور للملكة من مراحل مختلفة من حياتها.

في برومسغروف هاي ستريت، صنع نموذج بالحجم الطبيعي للملكة من البالونات.

ما هي المنارات المضاءة في الكومنولث؟

تعطي المنارات التي تضاء من تونغا إلى بليز إشارة إلى دور الملكة كرئيسة للكومنولث، والعضوية الفضفاضة لـ54 إقليماً سابقاً في الإمبراطورية البريطانية.

ميلاد الجيش

احتفى الجيش البريطاني «بعيد ميلاده الرسمي» على مدى السنوات الـ260 الماضية، في (2 يونيو من كل عام) مع موكب من الجنود والخيول والموسيقيين، يليه حفل يتمحور حول الألوان العسكرية للفوج أو علمه. وهذا العام سيكون هناك موكب من 1500 ضابط وجندي و350 حصاناً من إسطبلات الأسرة، مع كتيبة من الحرس الأيرلندي.

سينضم إليهم في العرض جنود من دول الكومنولث في أفريقيا وآسيا وأستراليا ونيوزيلندا والمحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي.

انتظر.. الملكة لديها عيد ميلادين؟

هل تعلم أن لملكة بريطانيا «يومان اثنان عيد ميلاد» الأول هو تاريخ ميلادها (21 أبريل) تحتفل به عادة على انفراد مع عائلتها، أما الثاني فهو تاريخ تتفق عليه المملكة المتحدة ودول الكومنولث ليوم احتفال رسمي يراعي الطقس الجيد للموكب.

هل سيتم بثه تلفزيونياً؟

نعم.. ستستضيف «بي بي سي ون» تغطية تلفزيونية لعطلة نهاية الأسبوع في اليوبيل البلاتيني.

هل سيحضر الأمير هاري وميغان ماركل؟

سيكون دوق ودوقة ساسكس في المملكة المتحدة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في اليوبيل البلاتيني، لكنهما لن يظهرا على الشرفة لمشاهدة سلاح الجو الملكي البريطاني، ولن يظهر أي من أفراد العائلة المالكة الآخرين غير العاملين، بما في ذلك دوق يورك.