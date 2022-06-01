قصة كفاح ..من"سائق تاكسي" إلى عامل في بقالة ثم قائد أفخم أنواع الطائرات

المصدر: البيان

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أن تحدد لنفسك هدفاً وأن تسعى إلى تحقيق حتماً ستصل إلى مبتغاك.. 36 عامًا قضاها متنقلاً بين وظائف سائق تاكسي، ثم معقب، ثم مندوب مبيعات، ثم عامل في بقالة، ثم عامل في محل ألعاب، ثم موظف في مصنع للأسمنت، ثم موظف بنك، حتى وصل إلى مساعد قائد طائرة، ثم قائد طائرة، حيث عمل 26 عامًا في الخطوط السعودية، هكذا كانت مسيرة الكابتن "فهد طاهر مرغلاني" الذي يترجل اليوم من عمله وسجله حافلٌ بالنجاحات، بعدما تشرف بقيادة أبرز أنواع الطائرات في الخطوط السعودية، وهي بوينغ 737، وام دي 90، وبوينغ 777، وامبريل 170، وايرباص 320، وايرباص 330 وفق سبق.

وأعرب الكابتن فهد مرغلاني عن شكره وتقديره لكل مديري الخطوط السعودية الذين تعاقبوا على إدارة الخطوط السعودية منذ بداية عمله مساعد قائد، ثم قائد، حتى الآن، مشيرًا إلى أنه وجد منهم كل المحبة والاحترام والتقدير، ولكل العاملين بالخطوط السعودية.