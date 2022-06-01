مصر.. كشف السبب وراء ذبح الأم لأطفالها الثلاثة

المصدر: البيان

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أزاحت النيابة المصرية الستار عن السبب الذي دفع أماً لذبح أطفالها الثلاثة، وذلك باعترافها بقتلهم، ومحاولة إنهاء حياتها كذلك، وفي التفاصيل التي يندى لها الجبين، اعترفت الأم قاتلة أطفالها بأنها أصيبت بحالة حادة من اكتئاب ما بعد الولادة، دفعتها لإنهاء حياة أبنائها.

وأكدت الأم أنها بالرغم من استقرار معيشتها وتمتعها بحياة جيدة انتابها اكتئابٌ شديد عقب ولادتها طفلها الأخير، ما دفعها للتفكير في التخلص منهم ومن نفسها، ولذلك استغلت فرصة انفرادها خلالها بالأطفال الثلاثة لتأخذ سكينًا وتذبحهم، لتحاول بعد الانتحار لكنها لم تفلح، فسارت بالطريق العام حتى رأت الجرار الزراعيّ فألقت بنفسها أسفله حسب موقع "العربية".

وأمرت النيابة العامة باستكمال استجواب الأم فورَ تماثلها للشفاء.

هذا وكان أهالي قرية ميت تمامة، التابعة لمركز ومدينة منية النصر، بشمال محافظة الدقهلية، في دلتا مصر قد عثروا على ثلاثة أطفال بهم آثار ذبح بالرقبة في ظروف غامضة هم أحمد 10 سنوات، وأنس 5 سنوات، وسمية 3 أشهر.

وحسب موقع "مايوكلينك" الطبي، فإن معظم الأمهات الحديثات يعانين من «اكتئاب ما بعد الولادة»، يشتمل في العادة على تقلُّبات في المزاج ونوبات من البكاء والقلق وصعوبة في النوم. تبدأ حالات الكآبة النفاسية خلال يومين أو ثلاثة بعد الولادة، وقد تستمر لمدة أسبوعين.. والأمهات الجديدات أكثر عرضة لنوبات اكتئاب أكثر حدةً وأطول زمنًا.