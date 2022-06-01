فنان مصري: أنا أفضل من آل باتشينو

المصدر: البيان

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أكد الفنان المصري، محيي إسماعيل، أنه أفضل من نجم هوليوود الأمريكي آل باتشينو، خاصة أنه يعمل في جو سيئ ومع ذلك يبدع، حسب "روسيا اليوم".

وخلال ندوة أعقبت توقيع روايته "جراح النفوس" في ساقية الصاوي بالزمالك، تحدث إسماعيل عن معاناته في بداياته بمجال التمثيل، وعن تجربته في عالم الكتابة، وقال إن لديه عدداً من الروايات التي وصفها بأنها "عالمية" وأضاف أنه يحتاج منتجاً وممولاً لتحويلها إلى أفلام سينمائية.

وقال إسماعيل إن ما يكتبه، وما يمثله، يُعد بمنزلة "المراجع" وأنه ليس بحاجة إلى من يقيّمه.

وأضاف: "أنا جيت الحياة أسيب بصمة وأمشي، وأنا عالمي وحتى لو كنت مغروراً، وقعدت 50 سنة أحفر في الصخر عشان أعمل مدرستي النفسية، وأنا ملك السيكودراما".

ويعد آل باتشينو (82 عاماً) أحد نجوم الصف الأول في هوليوود، حاصل على جائزة الأوسكار، ترك بصمة مهمة في تاريخ السينما بأدوار لا تزال عالقة في أذهان المشاهدين، منها: "العراب" و"عطر امرأة" و"محامي الشيطان".