إحالة موثق فيديو "فتاة الموسم" إلى النيابة العامة في السعودية

المصدر: البيان

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان في السعودية، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول في شبكات التواصل الاجتماعي عن تعرض امرأة للعنف الأسري، فقد باشرت شرطة المنطقة مع الجهات المختصة الحادثة، وتبين من إجراءات الاستدلال أنها مقيمة تعاني عارضاً صحياً.

وأكدت الشرطة أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الحادثة، وإحضار من وثق ونشر الفيديو، وإحالته إلى النيابة العامة.

وكانت شرطة مركز الموسم قد فتحت، تحقيقاً أمس بعد تداول مقطع فيديو عن تعنيف فتاة في مركز الموسم بمنطقة جازان؛ من أجل تحديد موقع الحادثة ومعرفة مُلابسات المقطع.

وتفاعَلَ مركز بلاغات العنف الأسري بوزارة الشؤون الاجتماعية في السعودية، مع وسم "معنفة الموسم" بمنطقة جازان، التي ظهر صوتها في مقطع فيديو متداول وهي تصرخ؛ حيث أكدت موثقته أنها تتعرض للعنف.

ودشّن مغردون وسمًا على "تويتر" تحت عنوان "معنفة الموسم" طالبوا من خلاله الجهات المعنية بالتحقق من صحة المقطع والعمل على إنقاذ الفتاة.

وكانت النيابة العامة قد حذّرت في وقت سابق من أشكال العنف ضد المرأة، أو إساءة المعاملة الجسدية أو النفسية أو تهديدها، متوعدة مرتكبيه بعقوبات السجن مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف وتصل إلى 50 ألف ريال، وحال العودة تُضاعَف العقوبة.

وأشارت النيابة إلى أن نظام الحماية من الإيذاء يعزز جملة من الضمانات للقضاء على حالات العنف ضد المرأة، ويقرر حزمة من الإجراءات والعقوبات الجزائية التي تتسم بالحزم والصرامة تجاه أي تجاوزات في هذا الشأن.

وبيّنت أنه يُحظر كل شكل من أشكال العنف يُرتكب من شخص تجاه امرأة، متجاوزًا بذلك حدود ما له من ولاية عليها أو سلطة أو مسؤولية، أو بسبب ما يربطهما من علاقة أسرية، أو علاقة إعالة أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية.