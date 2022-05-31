الجفاف يمهد الطريق أمام علماء الآثار للكشف عن مدينة عراقية قديمة

المصدر: وكالات

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ساعدت موجة الجفاف التي اجتاحت العراق أخيراً، علماء الآثار الألمان والأكراد على اكتشاف مدينة عمرها 3400 عام، تطل على نهر دجلة في العراق.

وأعلنت جامعة فرايبورج الألمانية، أمس الاثنين، أنه تم الكشف عن أنقاض تلك المدينة مطلع العام الجاري، عندما انخفض منسوب المياه في خزان الموصل بسبب موجة الجفاف الطويلة.

وفي سباق مع الزمن، اكتشف علماء الآثار ووثقوا تلك المستوطنة بين شهري يناير وفبراير الماضيين، قبل أن ترتفع مستويات المياه مرة أخرى. ووجد الفريق، من بين أمور أخرى، تحصيناً بجدران وأبراج ومستودعاً متعدد الطوابق وأكثر من 100 لوح مسماري.

ويعتقد علماء الآثار أن الموقع هو مدينة زاتشيكو القديمة.. ويقول الباحثون إن المدينة كانت مركزاً مهماً في إمبراطورية ميتاني التي حكمت أجزاء كبيرة في شمالي سوريا وبلاد ما بين النهرين، حتى عام 1400 تقريباً قبل الميلاد.