صديق الشيف بوراك يكشف حقيقة مرضه

المصدر: البيان

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كشف صديق مقرَّب من الشيف التركي الشهير محمد بوراك أوزديمير حقيقة مرضه.

وأوضح الصديق، الذي لم يذكر اسمه وفقاً لموقع «صدى البلد»، أن بوراك بحالة جيدة، مشيراً إلى أنه لا يعاني أي أمراض، ويزاول مهنته بصورة طبيعية.

وذكر أنه ذهب إلى المستشفى لإجراء تحاليل وفحوص دورية اعتاد إجراءها كل عام، لافتاً إلى أنه أقدم على تلك الخطوة بهدف مجرد الاطمئنان على حالته الصحية، وأن الطبيب منحه بعض الفيتامينات.

كانت أخبار وتقارير ظهرت على بعض المواقع الإخبارية تفيد بأن الشيف بوراك يعاني مرضاً غامضاً، في حين ذكرت أخبار أخرى أنه أجرى عملية استئصال الزائدة الدودية، لتزداد الشائعات حول حالته الصحية ويصبح حديث رواد التواصل الاجتماعي.