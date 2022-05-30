31 ناجياً و11 مفقوداً بغرق عبارة في إندونيسيا

المصدر: أ ف ب

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قالت السلطات إنه تم إنقاذ 31 شخصا وما زال 11 مفقودين الاثنين بعد غرق عبارة إندونيسية في مضيق ماكاسار الفاصل بين جزيرتي سولاويزي وبورنيو.

انتشلت عدة قاطرات وقوارب صيد ناجين ونقلتهم إلى الشاطئ بعد غرق KM Ladang Pertiwi التي كانت تعبر المضيق وسط أرخبيل جنوب شرق آسيا الخميس.

وصرح قائد فريق الانقاذ المحلي لوكالة فرانس برس الاثنين "تم انقاذ 31 شخصا وما زلنا نبحث عن 11 مفقودا".

وأضاف أن الناجين "عادوا إلى ديارهم وهم بصحة جيدة بشكل عام".

نشر رجال الانقاذ مروحية ووسعوا منطقة البحث الى 20 ميلا بحريا حول موقع حادثة الغرق.

وقال المسؤول إن السفينة ليس لديها ترخيص لنقل الركاب وتم استدعاء كل من القبطان والمالك للاستجواب.

لم يكن هناك قائمة ركاب لكن السلطات قدرت أن العبارة كانت تقل 42 شخصًا عندما وقع الحادث.

والحوادث في البحر عديدة في اندونيسيا وهي أرخبيل يضمّ 17 ألف جزيرة حيث لا تُراعى معايير السلامة بانتظام.

والأسبوع الماضي، جنحت عبّارة كان على متنها 839 شخصًا في إقليم نوسا تينغارا ايست طوال يومين. ولم يُصب أحد في الحادثة.

وقضى نحو 160 شخصًا في 2018 عندما غرقت عبّارة في إحدى أكثر البحيرات عمقًا في العالم، في جزيرة سومطرة.