مصر.. تقتل زوجها أمام أطفالهما وتلقي بجثته من البلكونة

المصدر: البيان

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في جريمة قتل مروعة، أقدمت امرأة على قتل زوجها وألقت بجثته من البلكونة أمام أعين أطفالهما بمساعدة من عشيقها وشقيقتها، في منطقة بولاق الدكرور في محافظة الجيزة بمصر.

ولتنفيذ جريمتها البشعة خدرت الزوجة زوجها ونفذت الجريمة وألقت بجثته من البلكونة.

ونقل موقع "القاهرة 24" المصري، عن شقيق الضحية قوله إن "الزوجة اشترت سكينا ومجموعة من أدوات التعذيب، ووضعت المخدر لزوجها في القهوة، وعندما شربها الزوج وبدأ أثر المخدر يظهر عليه ربطته بمساعدة عشيقها بالجنازير، ثم انهالوا عليه بالضرب المبرح والتعذيب باستخدام كاتر وسكين، حتى تخلصوا منه في النهاية بإلقائه من البلكونة".

وأضاف أن الأطفال شاهدوا الواقعة بأعينهم وأنهم يمرون الآن بحالة نفسية سيئة.

وصرح بأن المتهمة أدلت بأقوالها أمام جهات التحقيق، موضحة أنها فعلت ذلك لكي تأخذ الأطفال من الزوج.

وذكر أحد الأطفال ويبلغ من العمر 5 سنوات أن والدته بمساعدة رجل آخر عذبوا والده وضربوه ثم ألقوا بجثته من الشرفة.