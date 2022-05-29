السعودية.. وظائف شاغرة في هيئة السياحة

المصدر: البيان

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كشفت هيئة السياحة السعودية، عن توافر وظائف شاغرة في الهيئة السعودية للسياحة؛ للعمل في مقر الهيئة بمدينة الرياض لحمَلَة الدبلوم فأعلى، برواتب مجزية وحوافز ومزايا أخرى، والوظائف هي "مساعد تنفيذي" وفق صحيفة سبق.

الشروط

- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

- دبلوم أو بكالوريوس أو أعلى من جامعة معترف بها.

- خبرة 3 سنوات على الأقل في مكتب تنفيذي.

- إتقان اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثًا.

والتقديم عن طريق الرابط التالي:

https://jobs.lever.co/sta/5d24ecf6-ca05-4b6c-8aec-6c58bd60ee0a/

يُذكر أن الهيئة السعودية للسياحة تأسست كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية 2030؛ حسب توجيه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد..