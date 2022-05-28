المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت السعودية فرض غرامة على أي سائق أجرة أو تطبيقات نقل الركاب لايلتزم بالزي المخصص اعتبارًا من 13 ذي الحجة...

وكانت الهيئة العامة للنقل في المملكة، اعتمدت زيًّا مخصصًا لسائقي الأجرة وتطبيقات نقل الركاب من الجنسين، حيث تلزم النساء من خلاله بارتداء العباءة أو اختيار زي آخر مكون من قميص وبنطال طويل وجاكيت أو معطف.

جاء ذلك بهدف رفع مستوى جودة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين..

وسمحت السعودية لسائقات السيارات العاملات في مجال توصيل الركاب، بارتداء البنطال والقميص والجاكيت،أو العباءة.

وقالتا لهيئة العامة للنقل في المملكة، إنها اعتمدت زيًّا مخصصًا لسائقي الأجرة وتطبيقات نقل الركاب من الجنسين، حيث تلزم النساء من خلاله بارتداء العباءة أو اختيار زي آخر مكون من قميص وبنطال طويل وجاكيت أو معطف.

وسيطبق قرار الزي الموحد بدءًا من الـ22 من يوليو المقبل، ويستهدف توحيد مظهر السائقين بما يتلاءم مع لائحة الذوق العام، ورفع جودة الخدمة المقدمة والارتقاء بالمظهر العام.