فرس النهر يحرم "أم فارس" من الطعام.. فيديو
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مع بدء موسم الجفاف في جنوب إفريقيا، تتحول العديد من المسطحات المائية إلى فوضى موحلة، لكن لا يزال فيها أسماك.
في البداية، كانت أنثى النمر تبحث عن فريسة، ولم تلاحظ فرس النهر المتربص في الوحل.
ارتفع فرس النهر فجأة ليظهر من الوحل، وسرعان ما تراجعت أنثى النمر، ولم تستطع الصيد.
عادت في الليل، وتمكنت من اصطياد سمك السلور في الوحل.
فرس النهر يحرم "أم فارس" من الطعام.. فيديوhttps://t.co/TtCeOMCQIE#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/wsySLkvOKS— صحيفة البيان (@AlBayanNews) May 27, 2022
يذكر أن أنثى النمر يطلق عليها العديد من الأسماء، مثل كعثم، و أم فارس، و خنيمة، و عسبرة.