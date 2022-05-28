فرس النهر يحرم "أم فارس" من الطعام.. فيديو

المصدر: البيان

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مع بدء موسم الجفاف في جنوب إفريقيا، تتحول العديد من المسطحات المائية إلى فوضى موحلة، لكن لا يزال فيها أسماك.

في البداية، كانت أنثى النمر تبحث عن فريسة، ولم تلاحظ فرس النهر المتربص في الوحل.

ارتفع فرس النهر فجأة ليظهر من الوحل، وسرعان ما تراجعت أنثى النمر، ولم تستطع الصيد.

عادت في الليل، وتمكنت من اصطياد سمك السلور في الوحل.

يذكر أن أنثى النمر يطلق عليها العديد من الأسماء، مثل كعثم، و أم فارس، و خنيمة، و عسبرة.