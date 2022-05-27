ينام 6 أشهر متواصلة.. مواطن سعودي يروي تجربته مع مرض نادر

المصدر: البيان

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كشف المواطن السعودي صادق المروحن الذي يعيش بمدينة القطيف، تفاصيل مرضه النادر وهو مرض النوم القهري، الذي يجعله في سُبات لفترات طويلة، وصلت لستة أشهر متواصلة، مشيرًا إلى أن أعراض المرض ظهرت عليه في عام 2005م.

وقال صادق في تصريحات لقناة «العربية»، إن اكتشافه لمرضه كان عن طريق طبيبة بمستشفى خاص أخبرته بأنها تشك في إصابته بمرض النوم القهري؛ لكنها لم تر مريضا به في حياتها المهنية.

وقامت الطبيبة بتحويله إلى مستشفى تخصصي، في عام 2009م، وأجروا له الفحوصات اللازمة، وشخصوا مرضه بأنه النوم القهري.

وأشار صادق، إلى أنه يعاني من أعراض مرض النوم القهري منذ عام 2005م وتم التأكد من إصابته به في عام 2009م.

من جانبها، قالت «سناء» زوجة صادق، إنه ينام لثلاثة أيام وأكثر، وفي فترة نام لمدة ستة أشهر، وإنها تقوم بحمله للذهاب إلى الحمام أو إطعامه ويعود للنوم مجددا.

وأوضح أن صادق تعرض لحوادث مرورية بسبب النوم المفاجئ اثناء القيادة، كما يعاني من عدم تصديق البعض بإصابته بهذا المرض.

ويعاني صادق من أحوال مادية صعبة، لعدم قدرته على العمل، إضافة إلى حاجته لإجراء عملية جراحية تكلف من 25 إلى 30 ألف ريال ليتمكن من الانجاب؛ لأن أدوية النوم القهري تسببت له في العقم.