القبض على متهم تحرَّش بإعلامية مصرية شهيرة

المصدر: البيان

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قبضت الأجهزة الأمنية المصرية على متهم تحرَّش بإعلامية مصرية شهيرة.

وأسفرت التحريات، حسبما أفاد موقع «المصري اليوم»، عن أن الشاب المتهم بالتحرش بالإعلامية سالي عبد السلام يعمل موظفاً بإحدى شركات المقاولات في القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

كانت سالي قد كشفت، منذ أيام قليلة، عن تعرضها للتحرش من قِبل أحد الأشخاص أثناء احتسائها القهوة في إحدى محطات الوقود.

ونشرت مقطع فيديو يوثق الجريمة عبر حسابها الشخصي في «إنستغرام»، قائلةً: «امسك متحرش، مش هنسيبكم».

وأوضحت أنها تعمدت تصوير الواقعة بعدما رأت المحيطين بالمتحرش متعاطفين معه، معتبرين أن ما فعله أمر طبيعي، الأمر الذي استفزها وضايقها.

وذكرت أنها وبَّخت المتحرش وكشفت له هويتها بعدما شعرت أنه سيبدأ بالتطاول عليها، متسائلةً: «هل لهذا الحد وصلت السخافة؟!».

يُذكر أن سالي عبد السلام بدأت العمل في المجال الإعلامي عبر برنامج «خلي بكرة أحلى» في محطة «ميغا إف إم»، ثم انتقلت إلى راديو «9090» لتقديم «طلقة على الطريق»، وبعدها قدمت برنامج «المتوحشة» على شاشة قناة «النهار».