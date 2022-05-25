حقيقة فيديو حقن اللحوم في السعودية

المصدر: البيان

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كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية حقيقة الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لحقن مادة داخل أنسجة لحوم الذبائح.

وردت الهيئة على مقطع فيديو متداول لشخص يقوم بحقن مادة داخل أنسجة اللحوم لعدد من الذبائح.

وقالت "الغذاء والدواء" عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن الممارسة الظاهرة في المقطع غير موجودة في السعودية، موضحة أن حقن أي مادة داخل أنسجة اللحوم قد تتسبب في تلوثها في حال كانت المادة المحقونة ملوثة".

ولفتت الغذاء والدواء إلى أنه يسمح فقط بنفخ الهواء بين الجلد والذبيحة، وفقاً لدليل الممارسة الصحية لتجهيز ونقل وتداول وتخزين اللحوم الطازجة.