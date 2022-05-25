حقن أول مريض بفيروس ثوري قاتل للسرطان

المصدر: (دبي ـ وكالات)

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حقن علماء أول مريض بشري بـ«فيروس قاتل للسرطان» ثبت أنه يقلص الأورام الصلبة.

وعُدّل الفيروس، المعروف باسم «Vaxinia»، وراثياً لإصابة الخلايا السرطانية وقتلها، مع الحفاظ على الخلايا السليمة.

وذلك حسبما نشر موقع «ساينس إليرت» العلمي المتخصص. وأظهرت الاختبارات التي أجريت على الحيوانات أنه قادر على تقليل حجم أورام سرطان القولون والرئة والثدي والمبيض والبنكرياس. كما يمكن لـ«Vaxinia» تنشيط جهاز المناعة لدى المريض وزيادة مستوى بروتين يسمى (PD-L1) في الأورام، ما يجعل العلاج المناعي أكثر فعالية ضد السرطان.

وسيتم اختبار «Vaxinia» في تجربة المرحلة الأولى لـ 100 فقط من مرضى السرطان، إذ يعاني هؤلاء المرضى من أورام صلبة منتشرة أو متقدمة، وقد جرب كل منهم علاجين آخرين على الأقل. ويخطط الباحثون لإدارة الدواء في مجموعتين مختلفتين؛ الأولى سيحصل أفرادها على «Vaxinia» فقط، بينما سيحصل أفراد المجموعة الثانية على الفيروس القاتل للسرطان بالإضافة إلى عقار العلاج المناعي.